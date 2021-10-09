Свет временно отключат сегодня, девятого октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Единый контакт-центр 109 предупредил, что в связи с проведением плановых работ на электрооборудованиях и ЛЭП, будут произведены плановые отключения электроэнергии.

10:00 - 17:00

микрорайон Авангард- 4, д №2, 3, 3а, 3г, 4, 7, 18

улица Сатпаева, дома №3, 3а, 5, 66

10:00 - 13:00

проспект Азаттык - 99а, 95, 97, 87, 83а, 71, 67, 65, 63, 67а, 7а, 69, 181, улица Молдагалиева - 21, 19а, 5, 7,

улица Смагулова - 54, 52а, 75

улица Атамбаева -19, 20г

улица Кабдолова - 20г.

10:00 - 17:00

улица Махамбета 12

улица Аманшина 17

улица Грибоедова - 2б, 28

10:00 - 18:00

улица Монкеулы, улица Кобданова, улица Амандосова, улица Караганды

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.