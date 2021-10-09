Свет временно отключат сегодня, девятого октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Единый контакт-центр 109 предупредил, что в связи с проведением плановых работ на электрооборудованиях и ЛЭП, будут произведены плановые отключения электроэнергии.
10:00 - 17:00
- микрорайон Авангард- 4, д №2, 3, 3а, 3г, 4, 7, 18
- улица Сатпаева, дома №3, 3а, 5, 66
10:00 - 13:00
- проспект Азаттык - 99а, 95, 97, 87, 83а, 71, 67, 65, 63, 67а, 7а, 69, 181, улица Молдагалиева - 21, 19а, 5, 7,
- улица Смагулова - 54, 52а, 75
- улица Атамбаева -19, 20г
- улица Кабдолова - 20г.
10:00 - 17:00
- улица Махамбета 12
- улица Аманшина 17
- улица Грибоедова - 2б, 28
10:00 - 18:00
- улица Монкеулы, улица Кобданова, улица Амандосова, улица Караганды