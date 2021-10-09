В ночь на девятое октября пользователи Facebook и Instagram по всему миру вновь сообщали о неполадках в работе сервисов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Согласно данным сайта Downdetector, больше всего жалоб поступали от пользователей из США и стран Европы. Казахстанцы также в Telegram-каналах сообщали о проблемах с работой сервисов. Неполадки возникали как в мобильных приложениях, так и в десктопных версиях.

Компания Facebook уже принесла извинения за сбой.

- Сожалеем, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы устранили проблему - ещё раз благодарим за терпение на этой неделе, - говорится в сообщении компании, которое они опубликовали в Twitter.

Напомним, масштабный сбой уже был в понедельник, что позже стало объектом для шуток. Тогда пользователи по всему миру не могли использовать сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года. Тем временем Telegram за эту неделю приобрёл много новых пользователей.

