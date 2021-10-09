- Она хорошая мать и бабушка для своих детей и внучат. Её понять можно. Она живет по соседству с директором сельской школы, у которой много собак и кошек. Так вот эти собаки постоянно бродят и несут ей убытки. Они съедают цыплят и индюшат. Соцработник много раз предупреждала директора, чтобы та держала их на привязи. Писала это в сельскую группу в WhatsApp. Но нет.....ничего не предпринималось. И в тот день, когда она убила собаку, она уже была на грани срыва, в ярости. Она зашла к себе во двор, а там как раз находились соседские собаки, которые охотились на птиц. Она схватила, что было под рукой и кинула в одну из них. Так получилось. Ведь она выращивает птицу, чтобы кормить своих детей, а весь труд, который она вкладывает, все напрасно, - рассказала сельчанка.

история началась давно. С директором школы они соседи почти 20 лет. Когда у директора школы случилась семейная трагедия, она завела собак и кошек. У неё жили 10 котят, взрослая собака и пять щенков. По весне социальный работник купила 25 утят, сделала им перегородку, а сверху накрыла сеткой.

- Котята залазили сверху, лапки засовывали и душили их. Я просила соседку - «убери, пожалуйста, у меня дети и внуки, я для них птицу держу, сама не ем». А она отвечает - «если приходят к тебе, убивай». Два месяца назад я уехала в город к детям, а у меня только индюшка начала выводить. Мы их положили в ящик, накрыли, я уехала. Муж приезжает в обед, опять нет индюшат. Это уже третья партия была - 11 голов, восемь из них съели кошки и собаки. Приезжаю, уже кошки косточки доедают, - рассказывает женщина.

7 октября в Instagram-паблике zhaloby_uralsk.official опубликовали фотографию убитой собаки , а вместе с тем и фото женщины, якобы убившей животное. Также размещено аудиосообщение, где женский голос признаётся в убийстве собаки. В департаменте полиции ЗКО данный факт подтвердили и сообщили, что в отношении женщины возбудили уголовное производство по статье за жестокое обращение с животными. Вместе с тем сообщили, что она работает социальным работником, семья благополучная. В адрес убийцы посыпались нелестные комментарии в социальной сети. Но односельчане встали на сторону женщины. Они рассказали, что социальный работник очень хорошая и добрая, а такой поступок совершила от безысходности.Также односельчане говорят, что как соцработник она очень ответственная и коммуникабельная, помогает жителям. Корреспонденты "МГ" связались с женщиной, которую подозревают в убийстве. Она рассказала, что

На этот раз соцработник вызывала участкового и написала заявление. По словам женщины, полицейские составили протокол, оштрафовали соседку и заставили выплатить материальный ущерб за убитых птиц. В общей сложности кошки и собаки съели 21 птицу.

- Вот первого октября утром захожу во двор, опять две собаки (выросшие щенки) загнали куриц в угол и пытались съесть. Я кричу «пошли отсюда», а они не слушаются и прыгают на них. Я взяла палку и стукнула. Одна собака убежала, вторая умерла. Я не хотела... Когда эти собаки и кошки грызли моих птиц, я писала в группу девчатам, что такое происходит. Но никто не отреагировал. А тут я написала, что убила. У меня сил не было. Они взяли и опубликовали в Instagram. Я думала, что меня поймут, посёлок маленький. А про меня такие вещи пишут, - рассказывает, плача, женщина.

По ее словам, на следующий день приехал участковый и забрал её в отделение полицию. Соцработника сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и записали показания. После вместе с женщиной к дому поехали участковый, следователь и мужчина в гражданской форме.

- Он показывает фото собаки ей и спрашивает - это ваша собака? Она говорит: «нет, не моя. Ой, не знают. Может и моя собака». Полицейский дальше спросил, а где собака? Соседка сказала, что не знает. Потом они увидели тачку с навозом, а там собака лежит. Меня попросили в дом вернуться, дальше говорили с ней. Не знаю, что она там рассказывала. Мой муж переживает и говорит - «ну что же ты наделала». А соседка руку на грудь положила и сказала «простите». Я ей говорю «мы 20 лет жили, никогда не ругались, и тут такое», - вспоминает женщина.

За социального работника переживают все её знакомые, они собрали положительные характеристики - более 40. Также беспокоятся и дети. Женщина вырастила троих детей, дала им образование, все они работают. Сыновья служили в армии.