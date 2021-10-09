Пожар в здании департамента полиции Талдыкоргана произошёл вечером восьмого октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео с места ЧП опубликовали Instagram-паблики. На кадрах видно, что открытым пламенем горела часть второго этажа здания.

View this post on Instagram

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что левое крыло загорелось в 19:40.

- Для тушения прибыли пожарные расчёты. В 20:05 пожар был локализован. Жертв и пострадавших не имеется, - отметили в ведомстве.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

