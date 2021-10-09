Изображение с сайта Pixabay

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек.

- Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжёлом состоянии доставлен в больницы уже в коме, - сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, о массовом отравлении стало известно седьмого октября. Пострадали жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. В одном из сёл погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.

Как оказалось, все они пили суррогатную водку, которую продавали в разных местах. Анализы показали наличие метанола. Иногда их концентрация в 3-5 раз превышала смертельную для человека дозу. Шесть подозреваемых по делу задержаны.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.