Неповторимые колоритные национальные изделия ручной работы были выставлены в зале ДК "Молодежи" восьмого октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала председатель Совета деловых женщин ЗКО Ляна Турсынова, в области проводится впервые ярмарка национальных ручных изделий.
- Несмотря на расстояние и рабочий день, участники приехали из разных районов области и представили лучшие свои работы. Особо хочется отметить дальние районы, такие как Бокейординский, Жанибекский, Казталовский, Акжайыкский. Наполняет гордостью и радостью от того, что видишь, насколько многогранен наш национальный колорит и насколько сохранена самобытность казахского творчества. Эта планка растёт, мы можем выдержать любые международные стандарты, - отметила Ляна Турсынова.
Председатель деловых женщин предложила своим коллегам из других регионов устроить такую ярмарку и мастер-класс на республиканском уровне.
Всего приняли участие 45 производителей национальных изделий.
- Именно такие мероприятия необходимо проводить из года в год, для поднятия уровня и обменом опытом. Цены на изделия участники устанавливают самостоятельно. Работы изготовлены из натуральных тканей: шерсти, хлопка, шелка. Тут нет синтетики. Хотелось бы, чтобы участники уехали отсюда налегке, - отметила Ляна Турсынова.
У Айнагуль Каликовой есть свое ИП "Айна халык". Она создает уникальные вещи из шерсти мериноса.
- Шерсть заказываю с фабрики из Тараза, а дальше создаю красоту вручную. Очень большой выбор жакетов и жилетов из войлока, сапоги, женские сумочки, тюбетейки. Весь товар эксклюзивный, - отметила Айнагуль Каликова. - В этих вещах уж точно не вспотеешь и не замерзнешь, натуральный и дышащий материал. Стоят они не дешево. К примеру, жилет стоит 25 тысяч тенге. Я технолог по одежде, портной закройщик. Это сейчас очень даже востребовано на рынке.
Асем Урбисинова тоже приняла участие на ярмарке, она родом из Жангалинского района, но живет в Аксае, где и начала осуществлять свою мечту, свое дело.
- Я заказываю наполнители из местных фабрик и с юга республики. В Аксае мы №1. Изготавливаем всё необходимое для казахских традиционных праздников: корпе, бесик, платки, тюбитейки, сундуки. Наполняю корпе и подушки пухом (гусиным, лебяжьим, специальным наполнителем). Также у нас есть всё для приданного, - рассказала Асем Урбисинова.
Стоимость подушек на ярмарке в среднем составила от 5 до 10 тысяч тенге, корпе от 10 тысяч тенге и выше.
Нуржамал Зимбаева вяжет платки с раннего детства. Она говорит, что один пуховый платок (шаль) делается около месяца, и в этом ремесле главное не скорость, а качество.
Также были предоставлены посетителям ярмарки обереги ручной работы, деревянная посуда и украшения.
Фото Медета МЕДРЕСОВА