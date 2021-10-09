- Несмотря на расстояние и рабочий день, участники приехали из разных районов области и представили лучшие свои работы. Особо хочется отметить дальние районы, такие как Бокейординский, Жанибекский, Казталовский, Акжайыкский. Наполняет гордостью и радостью от того, что видишь, насколько многогранен наш национальный колорит и насколько сохранена самобытность казахского творчества. Эта планка растёт, мы можем выдержать любые международные стандарты, - отметила Ляна Турсынова.

- Именно такие мероприятия необходимо проводить из года в год, для поднятия уровня и обменом опытом. Цены на изделия участники устанавливают самостоятельно. Работы изготовлены из натуральных тканей: шерсти, хлопка, шелка. Тут нет синтетики. Хотелось бы, чтобы участники уехали отсюда налегке, - отметила Ляна Турсынова.

- Шерсть заказываю с фабрики из Тараза, а дальше создаю красоту вручную. Очень большой выбор жакетов и жилетов из войлока, сапоги, женские сумочки, тюбетейки. Весь товар эксклюзивный, - отметила Айнагуль Каликова. - В этих вещах уж точно не вспотеешь и не замерзнешь, натуральный и дышащий материал. Стоят они не дешево. К примеру, жилет стоит 25 тысяч тенге. Я технолог по одежде, портной закройщик. Это сейчас очень даже востребовано на рынке.

- Я заказываю наполнители из местных фабрик и с юга республики. В Аксае мы №1. Изготавливаем всё необходимое для казахских традиционных праздников: корпе, бесик, платки, тюбитейки, сундуки. Наполняю корпе и подушки пухом (гусиным, лебяжьим, специальным наполнителем). Также у нас есть всё для приданного, - рассказала Асем Урбисинова.

Как рассказала председатель Совета деловых женщин ЗКО Ляна Турсынова, в области проводится впервые ярмарка национальных ручных изделий.Председатель деловых женщин предложила своим коллегам из других регионов устроить такую ярмарку и мастер-класс на республиканском уровне.Всего приняли участие 45 производителей национальных изделий.У Айнагуль Каликовой есть свое ИП "Айна халык". Она создает уникальные вещи из шерсти мериноса.Асем Урбисинова тоже приняла участие на ярмарке, она родом из Жангалинского района, но живет в Аксае, где и начала осуществлять свою мечту, свое дело.Стоимость подушек на ярмарке в среднем составила от 5 до 10 тысяч тенге, корпе от 10 тысяч тенге и выше.Нуржамал Зимбаева вяжет платки с раннего детства. Она говорит, что один пуховый платок (шаль) делается около месяца, и в этом ремесле главное не скорость, а качество.Также были предоставлены посетителям ярмарки обереги ручной работы, деревянная посуда и украшения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.