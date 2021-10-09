Дорогу перекроют для проведения второго этапа любительской велогонки Tour of Kazakhstan. Almaty 2021, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Казахстанская федерация велосипедного спорта предупредила о частичном перекрытии дороги в день соревнований.

- Старт велогонки будет дан возле гостиницы Royal Tulip в 9:30, финиш запланирован на высокогорном катке «Медеу» в 11:00. В связи с этим участок дороги от пересечения проспекта Достык с улицей Оспанова до высокогорного катка «Медеу» будет перекрыт с 9:30 до 11:00 как в южном, так и в северном направлении, - говорится в сообщении.

Водителей просят заблаговременно скорректировать свой маршрут.

Стоит отметить, что участникам Tour of Kazakhstan. Almaty 2021 предстоит преодолеть десять километров сложного горного маршрута. Велосипедисты стартуют все вместе, а призёры будут определены среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте и в возрастных категориях. Ожидается, что в гонке примут участие двести человек.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.