Два человека погибли в жутком ДТП в Уральске

Трагедия произошла сегодня, девятого октября, около 16:15 на проспекте Абая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Близ остановки Вторая база столкнулись Lada Priora и Mercedes. Два человека из Lada скончались - женщина и мужчина. Тела погибших из искорёженного автомобиля извлекают спасатели.

- На месте работают дознаватели следственного управления. Из автомобиля извлекают два трупа. Будем выяснять обстоятельства и причины, - сказал прибывший на место ДТП начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов.

