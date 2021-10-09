Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Напомним, авария произошла сегодня, девятого октября, близ остановки Вторая база. На месте погибли водитель и пассажир Lada - мужчина 1985 года рождения и женщина 2000 года рождения.

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить причины произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц). Департамент полиции напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что при ДТП также пострадал мужчина 1999 года рождения, он получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Появилось видео момента авария. На кадрах видно, как Lada совершала разворот, когда на полной скорости в неё влетел Mercedes.

