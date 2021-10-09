Десятого октября на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до -1..+1. Ветер северный до 14 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - ясно. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясная погода. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

Отрог антициклона сохраняет своё влияние на юго-запад, запад республики, ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной территории страны под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки, на северо-востоке и в центре - дождь. На юге, юго-востоке, севере ожидается усиление ветер, на юго-востоке в горных районах град, на севере, юго-востоке, юге и на западе республики ожидается туман.

