Санжар Даукенов из Западно-Казахстанской области стал победителем в номинации «Приз телезрителей», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Санжар Даукенов

Подведены итоги шестого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». Гран-при удостоилась Жасмина Тузелова из Нур-Султана. Первую премию получила Амина Асгатова из Мангистауской области. Вторые премии разделили Юлия Макс из Алматы и Виктор Емельянов из Карагандинской области. И сразу три финалиста стали обладателями третьей премии – Алтынай Толеген из Атырауской области, Мадияр Серик из Кызылординской области и Майя Болат из Туркестанской области.

На сайте проекта также проходило онлайн-голосование. Победу в номинации «Приз телезрителей» одержал Санжар Даукенов из Западно-Казахстанской области. Свои голоса за него отдали 1 139 человек.