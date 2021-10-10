Сработал ранее повреждённый пожаром взрывчатый предмет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что срабатывание взрывоопасного предмета произошло 10 октября около 7:20 на территории склада инженерных боеприпасов в посёлке Сарыкемер Жамбылской области.

- Дальнего разлёта осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная. В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов, - сообщили в ведомстве.