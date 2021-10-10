– Столь волнительное мероприятие жених и невеста ждали очень долго в связи с пандемией по коронавирусной инфекции, и при встрече не могли сдерживать своих эмоций, у невесты глаза были полны слез радости, жених по скромному смущался. Регистрацию брака новобрачных провела специально приехавшая для этого сотрудница РАГСа. Она провела церемонию, соблюдая все традиции этого торжественного мероприятия и карантинные ограничения. Со слов жениха, сила их брака заключается в любви и уважении друг к другу, и ограничение свободы не будет препятствием для их брака. В планах новобрачных в будущем иметь не меньше троих детей, - рассказали в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО По информации пресс-службы ДУИС по ЗКО, вступило в силу постановление главного санитарного врача региона, согласно которому вновь разрешены длительные свидания осужденных в исправительных учреждениях с родственниками. В учреждении уголовно-исправительной системы РУ170/2 зарегистрировали брак.Новобрачных поздравили сотрудники учреждения и вручили свидетельство о заключении брака. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.