Нарушителем оказался 26-летний житель Мангистауской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

ДТП произошло около 4:30 утра пятого октября.

- Управляя транспортным средством по пешеходному тротуару набережной реки Урал города Атырау, не следя за дорожной безопасностью, столкнулось с железнодорожным ограждением набережной в районе городской администрации. Совершив дорожно-транспортное происшествие, водитель оставил свой автомобиль на месте без уведомления органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырау.

Нарушитель получил сразу четыре административных протокола за:

нарушение ПДД, повлёкшее повреждение имущества;

оставление водителем место ДТП, участником которого он являлся;

управление автомобилем без страхового полиса (уже наложен штраф в размере 29 170 тенге);

движение по пешеходным дорожкам (также наложен штраф в размере 43 755 тенге).

