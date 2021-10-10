Самолёт упал сразу после взлёта, сообщает РИА Новости.

© МЧС России

Шестнадцать человек погибли в результате жёсткой посадки самолёта L410 в шести километрах от города Мензелинска. Всего на борту были 23 человека. Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один в крайне тяжёлом.

Самолёт принадлежит мензелинскому аэроклубу, на борту находились парашютисты.

На месте ЧП работают более 50 спасателей. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте.

Глава республики Рустам Минниханов сказал, что у самолёта отказал один из двигателей. На высоте 70 метров пилоты доложили о неполадке и попросили вынужденную посадку. Также рассматривается версия о перегрузе - превышение числа пассажиров.

11 октября в Татарстане объявлен днём траура по погибшим.

Стоит отметить, что в сентябре такой же самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

