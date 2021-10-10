В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до 0..-2. Ветер северный до 10 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная область. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

На восточной территории страны под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки. На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, туман, на севере – гололед.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.