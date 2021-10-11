 Что могут построить на месте бывшей гостиницы «Самал» в Уральске

В основном бизнесмены предлагают строить на этом месте жилье, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Участок, где ранее располагалась гостиница «Самал» в Уральске, ещё в 2013 году был передан на баланс социально-предпринимательской корпорации «Орал». Сейчас она сменила своё название на СПК Aqjaiyq.

На месте гостиницы планировали строить пятизвёздочный отель. Но эти планы до сих пор остались нереализованными. В интернете ещё можно найти фотографии полуразрушенного здания гостиницы «Самал». Они были сделаны в 2010 году.

Уже тогда трехэтажное строение начали безжалостно уничтожать. Стройматериалы вывозили в неизвестном направлении. Сейчас на месте здания пустырь, окружённый полуразрушенными асфальтовыми дорожками.

- Гостиница «Самал» находилась на балансе облисполкома. Сюда приезжали первые лица Казахстана – Динмухамед Кунаев, Нурсултан Назарбаев. Здесь бывал Виктор Черномырдин. К трёхэтажному зданию на берегу реки Чаган был пристроено кафе. После развала Советского Союза здание осталось без хозяина и его начали разрушать. Хотя оно было крепким и его возможно было отремонтировать, - рассказал бывший чиновник Амангельды Давлетжанов.

Весной 2014 года появилась информация, что СПК «Орал» ведёт переговоры с иностранными инвесторами о строительстве на участке в 3,2 гектара элитного гостиничного комплекса. Но проект реализован не был. Хотя рядом с участком строятся частные коттеджи.

- Это очень хорошее место на берегу реки. Мы прорабатывали различные проекты, рассылали тизеры инвесторам с рекламными предложениями. В основном бизнесмены предлагают строить на этом месте жилье. Мы считаем, что жилищный комплекс должен быть изюминкой такого живописного места. Сейчас разрабатывается конкурсная документация. Там очень много зелёных насаждений и проект должен отвечать экологическим требованиям. Многие предприниматели говорят, что он нерентабельный. Организовать базу отдыха там не получится, - сообщил председатель АО СПК Aqjaiyq Алимжан Тохтасунов.

Напомним, что в 2018 году было разрушено здание гостиницы «Акжайык» в самом центре города. Общественности был презентован проект строительства на освободившемся участке гостиницы. Но планы также не были реализованы.

Руслан Алимов