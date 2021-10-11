Женщина на большой скорости ударилась о бетонное строение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот

Инцидент произошёл в Караганде. Видео с моментом прыжка появилось в социальной сети. На кадрах видно, как женщина прыгнула с тарзанки и на большой скорости влетела в бетонное строение.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ей провели трепанацию черепа и удаление гематомы. К сожалению, оперативное вмешательство не смогло спасти женщину, она скончалась.

Пресс-служба департамента полиции региона информировала о начале досудебного расследования по статье 306 часть 1 УК РК - выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Telegram-канал «Патриот» сообщил, что погибшей было 33 года. Она прыгала не первый раз. На этот раз высота прыжка составляла 30 метров. У неё остались муж и двое детей.

Роуп-джампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.