Полиция проводит необходимые следственные действия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: hvostiki_i_my/Instagram

О ходе расследования написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

- В продолжение темы расследования уголовного дела по факту избиения лошади. В настоящее время по делу нами установлены личности всех фигурантов (пять основных). С их участием проводятся все необходимые следственные действия. Расследование продолжается. По результатам будет информационное сообщение, - написал Абдрахманов в своём .

Напомним, четвёртого октября волонтёры опубликовали видео, как коня силой пытаются заставить запрыгнуть в грузовик. По сообщению очевидцев, всего загрузили четырёх лошадей, одна из них скончалась. Они принадлежали частному спортивному клубу. Волонтёры сообщили, что лошадей отвезли силой на откормочный цех. Трёх из них выкупили неравнодушные жители города.

Уголовное дело завели пятого октября по статье за жестокое обращение с животными.