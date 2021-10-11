Ретрансляцию приостановят из-за плановых профилактических работ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Lukas Wolff с сайта Pixabay

Национальный оператор «Казтелерадио» предупредил, что 20 октября с 3:00 до 17:00 пройдут профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

- Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, - говорится в сообщении.

