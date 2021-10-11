– Они сразу же остановили указанный автомобиль, при осмотре заметили у автоледи запах алкоголя. Заключением медицинской экспертизы установлено, что 40-летняя женщина находится в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. В отношении данной гражданки составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября в 2:30 сотрудники видеонаблюдения Центра оперативного управления Атырау на улице А. Владимирского заметили подозрительное движение Toyota RAV4 и передали направление сотрудникам патрульной полиции.Решением суда автоледи лишена права управления транспортным средством на семь лет и арестована на 15 суток. Отметим, что с начала года к административной ответственности привлекли около 500 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.