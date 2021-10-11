де хваленая военизированная охрана для школы?" Также родители школьников считают, что в таких случаях нужно научить детей вызывать полицейских самостоятельно. uralskgorod . Уральцы стали активно комментировать ролик. Многие задают вопрос: "г

Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина в школьном дворе шатаясь, пьет некий напиток. Затем он демонстративно выливает его и выкидывает там же бутылку. Покинув двор, он начинает бежать, хватает первого попавшего школьника за рюкзак, тут же отпускает и уходит. Очевидно, что автор видеоролика - один из школьников. Также это видео было опубликовано в Instagram-пабликеРодители школьников утверждают, что инцидент произошёл в Уральске на территории СОШ №7. Дозвониться до директора школы корреспондентам "МГ" не удалось. В отделе образования Уральска и в пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.