Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Руслан Шариев рассказал, что в 2025 году в области определили 34 пляжа для купания. Обследование и очистку дна спасатели департамента провели только на 29 пляжах.

— С начала года за нарушение правил безопасности на водоёмах к административной ответственности привлекли 20 человек и два юридических лица. Общая сумма штрафов составила 348 282 тенге штрафа. В 2025 году один подросток погиб при купании в не оборудованном для этого месте. Это произошло 27 мая возле села Белес района Байтерек. Всего в 2024 году во время купального сезона на водоёмах утонуло 13 человек, в том числе 6 детей, — пояснил Руслан Шариев.

Основные причины гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Руслан Шариев отметил, что нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф в соответствии со статьей 412 КоАП РК, на физических лица в размере 7 МРП (27 734 тенге), на юридические лица 10 МРП (39 620 тенге).