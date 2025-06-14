В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области рассказали о причинах взрывов электросамокатов и о мерах противопожарной безопасности.
— В последнее время увеличилось количество чрезвычайных ситуаций, вызванных возгоранием и взрывом литий-ионных аккумуляторов электросамокатов. Эти инциденты представляют угрозу жизни, здоровью людей и их имуществу, — отметили в ведомстве.
Основные причины:
- Механическое повреждение аккумуляторов;
- Короткое замыкание или перезаряд;
- Использование некачественных или поврежденных батарей;
- Попадание влаги или погружение в воду;
- Дефекты, допущенные производителем.
Меры безопасности:
- Покупайте электросамокаты только у проверенных производителей;
- Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки;
- Заряжайте только в сухом и прохладном помещении;
- Не допускайте попадания воды;
- Бережно обращайтесь с аккумулятором и соблюдайте правила эксплуатации.