О причинах взрывов электросамокатов рассказали в ДЧС Актюбинской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области рассказали о причинах взрывов электросамокатов и о мерах противопожарной безопасности.

— В последнее время увеличилось количество чрезвычайных ситуаций, вызванных возгоранием и взрывом литий-ионных аккумуляторов электросамокатов. Эти инциденты представляют угрозу жизни, здоровью людей и их имуществу, — отметили в ведомстве.

Основные причины:

Механическое повреждение аккумуляторов;

Короткое замыкание или перезаряд;

Использование некачественных или поврежденных батарей;

Попадание влаги или погружение в воду;

Дефекты, допущенные производителем.

Меры безопасности: