В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области рассказали о причинах взрывов электросамокатов и о мерах противопожарной безопасности.

— В последнее время увеличилось количество чрезвычайных ситуаций, вызванных возгоранием и взрывом литий-ионных аккумуляторов электросамокатов. Эти инциденты представляют угрозу жизни, здоровью людей и их имуществу, — отметили в ведомстве. 

Основные причины:

  • Механическое повреждение аккумуляторов;
  • Короткое замыкание или перезаряд;
  • Использование некачественных или поврежденных батарей;
  • Попадание влаги или погружение в воду;
  • Дефекты, допущенные производителем.

Меры безопасности:

  • Покупайте электросамокаты только у проверенных производителей;
  • Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки;
  • Заряжайте только в сухом и прохладном помещении;
  • Не допускайте попадания воды;
  • Бережно обращайтесь с аккумулятором и соблюдайте правила эксплуатации.