В мероприятии под название «Әлия – ғұмыр» приняли участие аким области Асхат Шахаров и советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев.

Впечатляющая световая инсталляция стала кульминацией празднования юбилейной даты легендарной землячки.

Основное праздничное действо прошло на площади возле стелы «Қазақ халқына мың алғыс». Зрителей порадовала красочная концертная программа. На сцене выступали звезды местной эстрады и артисты, приглашенные из столицы. Аллаберген Жаксыбаев, Рита и Дулат Айтжановы, Канат и Светлана Айтбаевы, Мирас и Куралай Бекжановы, Марат Айтимов, Алихан Зейнолла и многие другие. Причем, сначала со звездами транслировался телемост, во время которого они с теплыми словами обращались к актюбинцам. А после артисты выходили на сцену и исполняли любимые песни публики.

Шквал восторга вызвали выступления популярного исполнителя Садраддина и легенды казахстанской сцены Розы Рымбаевой. Садраддин зарядил публику яркой энергетикой, исполнив свои хиты: «⁠Үйге», «⁠Қанша күн?», «Бақыт», «Жауап бар ма?» и другие. А народная артистка Роза Рымбаева подарила зрителям целую палитру любимых песен — «Любовь настала», «Сол бір кездер», «Шақырады көктем», «Балдәурен». Финалом вечера стало проникновенное исполнение ставшей символом героини песни «Әлия», которое тронуло сердца всех присутствующих.

А после сотни синхронно взлетевших дронов превратили ночное небо в живое полотно: зрители увидели образы Алии Молдагуловой, Димаша Кудайбергена, символы Актобе и другие визуальные композиции. Во время демонстрации государственного флага более 40 тысяч зрителей одновременно исполнили государственный гимн. Световое шоу сопровождалось эффектной музыкой и лазерами. Шоу дронов было подготовлено Aspan Galaxy.

Прошедшие с начала года мероприятия, посвященные 100-летию Алии Молдагуловой, стали настоящим символом единства и гордости за нашу историю и культуру. Юбилейные торжества завершились насыщенной программой, развернувшейся в течение двух дней. В ее рамках прошли спортивные соревнования, праздничные концерты, театрализованные постановки и церемонии возложения цветов к памятникам героини. Торжества объединили жителей области, вдохновили молодежь и напомнили всем о великом подвиге юной героини, чей пример служит вечным ориентиром для будущих поколений.

Память и уважение к Алие Молдагуловой навсегда останутся в сердцах актюбинцев, а юбилейные события стали ярким свидетельством неугасаемой силы ее наследия.