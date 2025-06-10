Из них восемь находятся в Уральске, 13 в районе Байтерек, четыре в Таскалинском районе, два в Жанибекском районе и по одному пляжу в Бурлинском и Теректинском районах.

По данным департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО, всего для купания определили 34 места по области.

На сегодняшний день в департамент поступило 29 заявок на обследование пляжей, из них восемь находятся в Уральске, 13 в районе Байтерек, четыре в Таскалинском районе, два в Жанибекском районе и по одному пляжу в Бурлинском и Теректинском районах.

— С остальных пяти пляжей заявок на обследование не поступало. Два из них находятся в Уральске, первый на базе отдыха Inkyar, там в связи с сильном течением реки Урал он функционировать не будет и второй коммунальный пляж на территории городского парка культуры и отдыха признан акиматом города Уральск неприемлемым местом для купания. Также в связи с ремонтом на базе отдыха Green park в районе Байтерек, из-за отсутствия уровня воды в реке Шынгырлау, не будет фнкционировать пляж на базе отдыха Riverside в Бурлинском районе и ещё один пляж на базе отдыха «Ак жол» в Теректинском районе из-за строительства бассейна в водоёме, — пояснили в ведомстве.

Разрешено будет купаться на следующих пляжах в Уральске:

на пляже туристического лагеря «Самал» (коммунальный);

пляж «Чаган» в черте городского парка культуры и отдыха (частный);

пляж Family park в городском парке культуры и отдыха (частный);

пляж турбазы «Светлячок» (частный);

пряж турбазы «Евразия» (коммунальный);

в посёлке Деркул пляж Grits park (частный);

пляж на базе отдыха Set Sail park (частный);

Желаевский карьер, пляж на базе отдыха «Арна» (частный).

На пляжах района Байтерек:

Желаевский карьер — пляж на базе отдыха «Сая» (частный);

Желаевский карьер — пляж кафе «Лето» (частный);

Желаевский карьер — пляж на базе отдыха Bavaro spa & Bar (частный);

Желаевский карьер — пляж на базе отдыха Bavaro Apart Hotel (частный);

Желаевский карьер — пляж на базе отдыха «Бригантина» (частный);

в посёлке Дарьинское, пляж кемпинга «Мечта» (частный);

в посёлке Дарьинское, пляж на базе отдыха «Светлана» (частный);

в посёлке Дарьинское, пляж на базе отдыха «Островок» (частный);

в посёлке Садовое, пляж на базе отдыха «Алаш» (частный);

в посёлке Мичурино, пляж на базе отдыха «Дубрава» (частный);

в посёлке Мичурино, пляж на базе отдыха «Байтерек» (частный);

в посёлке Мичурино, пляж на базе отдыха «Причал» (частный);

в посёлке Перемётное, коммунальный пляж.

На пляжах Бурлинского района:

посёлок Бумаколь, пляж в лагере «Станция юных туристов» (коммунальный).

На пляжах Жанибекского района:

коммунальный пляж посёлка Жанибек;

коммунальный пляж посёлка Камысты;

На пляжах Таскалинского района:

в посёлке Таскала, коммунальный пляж «Белые камушки»;

в посёлке Чижа, коммунальный пляж «Абриф»;

в посёлке Амангельды, коммунальный пляж «Жигули»;

пляж лагеря «Шугыла» (коммунальный пляж).

На пляжах Теректинского района:

посёлок Сарыомир, коммунальный пляж.

Фото: pexels.com