Проверка будет длиться еще месяц.

30 мая в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Утемисова произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трёх близкорасположенных одноэтажных зданий, газозаправочной станции и двухэтажки расположенной позади. В трагедии погибли два человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

В регионе начали массово проверять АЗС. По данным региональной службы коммуникаций Атырауской области, на сегодняшний день в городе Кулсары Жылыойского района работает комиссия по установлению причин пожара на автозаправочной станции «Ниет». Расследование будет вестись в течении одного месяца. При необходимости будет предоставлено дополнительное время. По словам заместителя начальника ДЧС Атырауской области Сырыма Жаймагамбетова, сгоревший пост работал без проектной документации и не был зарегистрирован в департаменте в соответствии со статьей 77 Закона о гражданской защите. Специалисты связывают это с близостью станции к жилому сектору.

Заместитель главы региона Кайрат Нуртаев отметил, что в целом проверку необходимо проводить совместно с местными исполнительными органами, ДЧС и правоохранительными органами.

— Вся работа выполняется в соответствии с требованиями закона. Акиматы городов и районов должны проверять не только газозаправочную станцию, но и все автозаправочные объекты. Есть основной список мест расположения постов по городу. Нам сейчас необходимо выявить объекты, угрожающие жизни людей, в составе комиссии осмотреть территории и внести предложения, - сказал Кайрат Нуртаев.

Отметим, что всего в регионе насчитывается 125 заправок. Кроме того, 101 заправочная станция реализуют автомобильный газ. Из них 56 расположены в городе Атырау, остальные 45 станций относятся к районам.



