10 июня в специализированном межрайонном суде по уголовном делам Актюбинской области огласили приговор жительнице села Сагиз Атырауской области.

Женщина будет проходить лечение в психиатрической клинике. Такое постановление вынес 10 июня межрайонный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области в отношении 29-летней жительницы Атырауской области. Она по специальности учитель информатики, до декретного отпуска преподавала в сельской школе. Теперь женщина будет лечиться в Республиканской психиатрической больнице в Талгаре, где сейчас и находится. На процессе обвиняемой не было, ее интересы представляли адвокат и брат. Потерпевшей стороной выступал супруг женщины.

Ее обвиняли в совершении преступлении по ст. 99 ч. 3 - «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мать задушила подушкой своих малолетних детей - сына, которому было 3 года, и дочь, ей было 11 месяцев. Все произошло 23 марта в городе Кандыагаш Актюбинской области, куда женщина приехала к отцу после того как, находясь у себя дома в Сагизе Атырауской области, она дважды попыталась убить своих детей, говорила об этом супругу.

У женщины после медицинского обследования признали психоз второй степени. Отец предложил забрать ее с детьми к себе, помочь с лечением, а 23 марта, находясь в родительском доме в Кандыагаше, она все же совершила задуманное. Это произошло в то время, когда дети спали. Было возбужденное уголовное дело.

Супруг подсудимой рассказал, что депрессивное состояние у нее стало наблюдаться после вторых родов. Она говорила, что устала жить, у детей нет будущего. 11 марта она впервые сказала, что пыталась задушить дочь, и ее супруг обратился в полицию, эксперты определили у нее психоз 2-й степени. 13 марта женщина позвонила на 102 и попросила ружье.

Супруг сообщил журналистам, что не будет просить для не уголовного наказания, он за то, чтобы ее лечили. По данным адвоката подсудимой, эксперты признали у нее шизофрению с параноидальным синдромом, тенденцией к суициду.

Напомним, трагедия произошла в марте этого года в селе Кандыагаш Актюбинской области. Подсудимая задушила подушкой двух малолетних детей.

Фарида ЗАРИП