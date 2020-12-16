- Ценю День независимости Казахстана, ценю наш флаг. Мы повесили флаги на дом, в котором я живу, и на соседние дома, - рассказал кандидат в депутаты. - Этот флаг я поднимал не только в Казахстане, но и в других странах. Десять лет тому назад поднял казахстанский флаг в Армении, и только после этого мы начали свое семейное мероприятие.Аветик Рубенович заехал в Уральскую Епархию для того, чтобы поздравить с Днём Независимости Казахстана Владыку Антония. Пожелал ему здоровья и благополучия.- Я приехал в Казахстан 30 лет назад и сразу принял казахстанское гражданство. Жалею, что тогда сразу не нанял преподавателя, чтобы выучить казахский язык, - поделился архиепископ Актюбинский и Уральский Антоний. – Посмотрите, что творится в других странах, а в Казахстане все благополучно. И это благодаря политике Елбасы. Далее кандидат в депутаты поздравил с Днём независимости РК многодетную семью Фариды Магзумовой. У женщины четверо детей, и малыши, несмотря на малолетство, уже знают о празднике - Дне Независимости РК. Многодетная мама и ее старшая дочь сказали, что доверяют именно партии Nur Otan как заботящемуся о многодетных, знают, что партия особое внимание уделяет детям. Старшие из семьи Магзумовых заверили, что обязательно придут на выборы 10 января 2021 года. - От Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, от депутатов областного маслихата, от себя лично – всех поздравляю с праздником Дня независимости Республики Казахстан! Желаю мира, стабильности и процветания нашему Казахстану! Чтобы в каждом доме был уют и душевное тепло, - пожелал Аветик Амирханян. Оплачено из средств Избирательного фонда Западно-Казахстанской области партии Nur Otan Выборы 2021