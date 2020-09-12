Иллюстративное фото из архива "МГ" В мессенджере WhatsApp распространяется постановление главного санврача Теректинского района об усилении ограничительных мер селе Федоровка с 00.00 12 сентября. Так, согласно постановлению, с сегодняшнего дня закрываются крупные продовольственные и непродовольственные рынки, запрещено двмжение автотранспорта с 23.00 до 6.00. Также ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет без крайней необходимости. Приостанавливается работа спортивных сооружений, парков и скверов. - Действительно, в Федоровке были приняты ограничительные меры в связи с тем, что у нас COVID-19 заболели две медсестры. Никакого ажиотажа нет, всего лишь необходимые ограничительные меры, чтобы не было дальнейшего распространения заболевания, - рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов. Полный текст постановления санврача: Подпункт 4) пункта 1 статьи 38, подпункт 3) пункта 2 статьи 38, пункты 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здравоохранении и системе здравоохранения», Статья 65 Закона РК от 6 апреля 2016 г. 80480-V «О правовых актах», Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 г. СМ МЗ РК-78/2020 «Об организации санитарно-эпидемиологических и санитарно-профилактических мероприятий и В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО) и защиты жизни и здоровья людей и г. Теректы в соответствии с пунктами 3 и 4 главы 2 Приказа «О некоторых вопросах управления» Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию на территории села Федоровка района, РЕШАЮ: I. Акимат Теректинского района: 1) с 12 сентября 2020 года в 00.00 для обеспечения продуктами питания, медикаментами, медикаментами и другими товарами и услугами, необходимыми для жизни населения, бесперебойной работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В период действия дополнительных временных ограничений в размере села Федоровка Теректинского района, кроме соображений безопасности, ограничивать доступ на улицы лицам старше 65 лет без крайней необходимости. 2) приостановление работы следующих объектов: - крупные продовольственные и непродовольственные рынки, розничные сети продовольственных и непродовольственных товаров, включая розничные магазины; - ликвидировать объекты общественного питания, за исключением объектов общественного питания вместимостью не более 30 посадочных мест (с учетом социальной дистанции), а также объектов общественного питания с выездным обслуживанием; - спортивные сооружения; - общественные места: парки, скверы, пляжи, пляжи и другие места отдыха населения; 3) проводить масштабную дезинфекцию всех организаций и предприятий независимо от формы собственности, рынков, общественного транспорта, объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, объектов сферы обслуживания и других мест скопления людей. 4) с 00:00 12 сентября 2020 года движение любого транспортного средства, кроме машин скорой помощи, экстренных служб и других специальных органов, а также организаций, ответственных за жизнь Теректинского района с 23:00 Ограничение до 06:00. II. Акимат Теректинского района, Теректинский РОВД: 1) запрет на посещение во время карантина, коллективных, семейных дней рождения, свадеб, богослужений, всех иных собраний соседей, родственников; 2) усиление патрульной работы граждан в общественных местах, парках, уличных детских площадках и других местах отдыха граждан; 3) принимать соответствующие административные меры в случае нарушения или несоблюдения вышеуказанных требований, установленных в период карантина; 4) осуществление бесперебойного транзитного движения через районный центр на территории района; III. В филиал АО «Казпочта», филиал Народного банка, коммунальные, торговые и другие организации: 1) в отделениях АО «Казпочта», в отделениях «Народного банка», в кассах в соответствии с требованиями населения в очередях (не менее 1,5 метра), соблюдая дистанцию, маскировку, дезинфекцию и другие санитарные требования; организация приема; 2) неорганизованные очереди внутри помещений и на прилегающей территории, в том числе возле банкоматов, касс и точек продаж. IV. Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 1) обеспечение соблюдения требований Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года Д МЗ РК-78/2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-эпидемиологических и санитарно-профилактических мероприятий»; 2) обеспечение персонала, работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки); 3) установка дезинфицирующих средств на входах и выходах из помещений, построек; 4) не допускать посетителей, клиентов в помещение без маски; 5) контроль за соблюдением социальной дистанции между людьми внутри и снаружи помещения, обеспечение наличия знаков; 6) регулярный сбор влаги, дезинфекция и вентиляция помещений; 7) дистанционная термометрия (портативный тепловизор) на входах во все объекты для регулярного контроля состояния посетителей; 8) создание максимальных условий для безналичных расчетов (платежные карты, телефонное приложение) за оказанные / полученные услуги. V. Вместимость такси не должна превышать 3 человек. Автомобили должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и антисептиками). VI. Директору Теректинской районной больницы З.Ж. Магзомову: 1) Оказание первой помощи больным в районной больнице в экстренных случаях. VII. Отдел внутренней политики Теректинского района, акимы сельских округов, управление качества и безопасности товаров и услуг района: 1) обеспечить проведение массовой разъяснительной работы по рассылке напоминаний в социальных сетях, объявлений об ограничительных мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в Теректинском районе. VII. Я оставляю за собой право контролировать выполнение данного постановления. IX. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.