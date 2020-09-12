Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы совместно с работниками инспекции лесного хозяйства и животного мира задержали подозреваемых в браконьерстве. - 8 сентября в ходе рейдовых мероприятий на реке Урал в районе пригородного поселка Дамба была остановлена лодка-бударка с подвесным мотором «Yamaha-40». При осмотре плавательного средства обнаружено два мешка рыбы осетровых пород общим весом почти в 60 кг, а также 40 кг сазана. Лодкой управляли два 36-летних жителя поселка Дамба. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания, - рассказали в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.