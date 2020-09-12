Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актобе всего десять частных школ. В них из государственных школ перешли уже около 1000 детей. Стоимость образования в них бьет по карману, составляет от 50-60 тысяч тенге до 100 тысяч тенге, зато дети все 5 дней учатся в традиционном формате, в то время, как в государственных школах дежурные классы есть не везде. По словам заместителя руководителя управления образования Актюбинской области Гульназ Сулейменовой, в области 403 школы, в них более 158 тысяч школьников, первоклассников более 18 тысяч. - В традиционном формате обучаются в малокомплектных школах и в школах, находящихся в отдаленных селах, где нет интернета. Таких в области 219, в начале учебного года было 207. В 184 школах смешанный формат обучения, 140 тысяч детей обучаются дистанционно. В 1-4 классах открыли дежурные группы, но такие есть не везде, в шести школах Актобе №№ 26, 2, 33, 42, 14, 17 до сих пор идет капремонт и строительство, в них в традиционном формате учатся только 1 классы. В школе №26 не смогли принять даже их, дети временно учатся в школе №40, там для них открыли 5 дежурных групп, - рассказала Гульназ Сулейменова. Качество обучения на удаленке детей из среднего и старшего звена школы не устраивает родителей, некоторые даже интересуются: можно ли по желанию оставить их на второй год? - В законе об образовании такого нет. Если ребенок в этом году учится в 7 классе, на следующий год он должен учиться в 8-м. В планах есть поэтапный переход школ к традиционному формату обучения, школы к этому готовы, все зависит от эпидемиологической ситуации, - успокоила родителей Гульназ Сулейменова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.