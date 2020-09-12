99q2n5j9vSA Вечером 11 сентября уральцев порадовал военный оркестр воинской части 5517 РгК «Батыс» Нацгвардии, который на арбате по улице Д.Нурпеисовой начал играть композицию пуэрториканского музыканта Луиса Фонси Despacito. Кроме того, оркестр подарил горожанам патриотические песни и попурри современных мелодий, в том числе композиции группы ABBA, «Black Or White» Maйклa Джексона, а завершилось все маршем «Πpoщaниe Cлaвянки». - Я живу недалеко от арбата, в окошко увидела, как люди в форме играли музыкальные композиций. Хочу поблагодарить организатором этого мероприятия, за то, что есть такая возможность выйти на арбат, послушать и даже пропеть любимые песни, вспомнить молодость и очень личные моменты жизни. Раньше эти военный музыканты постоянно играли на арбате, но связи с пандемий, уже почти год не было для ни одного концерта, - говорит жительница Уральска пенсионерка Жанылсын Рыскалиева. - Командование воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной Гвардии Республики Казахстан с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности, а также с соблюдением социальной дистанций в рамках пропаганды духовой музыки решило возродить одну из красивейших традиций войск правопорядка — выступления оркестра коллектива в скверах и парках города. Композиции у нас самые разные от вальсов до фокстротов до ретро-произведений 80-х, 90-х до современных композиций, - рассказал военный дирижер оркестра части старший лейтенант Олег Файхнер. Стоит отметить, что оркестр воинской части 5517 это единственный военный духовой оркестр Западно-Казахстанского гарнизона. У него на счету немало наград, поощрений и благодарностей. Концерты военного оркестра проходят в Уральске ежегодно. В прошлом году они поддержали акцию в поддержку пожилых людей, которые каждую пятницу танцевали на арбате.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.