Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Об этом было сказано на совещании руководителей промышленных предприятий под председательством акима Атырауской области. Как сообщил генеральный менеджер ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев, руководство компании полностью готово ко второй волне пандемии. - С начала пандемии в компании полностью соблюдаются санитарные требования. При прибытии – отбытии работников на вахту у них берутся пробы ПЦР согласно протоколу. В настоящее время в инфекционном стационаре ТОО «Тенгизшевройл» получают лечение 35 больных с симптомами коронавируса. Инфицированных пневмонией нет. На момент начала пандемии в феврале текущего года в ТШО и подрядных организациях работало 45 000 человек, - рассказал Рзабек Артыгалиев. - Но уже в апреле в целях недопущения распространения коронавируса с месторождения были выведены 27 000 рабочих из числа тех, кто не занят непосредственно на добыче нефти. После этого на руднике были сформированы чистые и грязные зоны, с августа более 17 000 человек были вновь привлечены к вахтовой работе. Они регулярно проходят специальное тестирование. После того, как ситуация стабилизируется, более сорока тысяч человек будут вновь привлечены на Тенгизское месторождение и приступят к работе. Сокращения не будет. Кроме того, Рзабек Артыгалиев сообщил, что снижение цен на нефть в мире не препятствует работе компании. В завершение совещания аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил, что необходимо обеспечить безопасность работников, сохраняя стабильность труда. - К строительству в настоящее время привлекаются многие граждане. Поэтому мы должны заранее знать, какие специалисты будут работать. Необходимо разумно спланировать занятость людей. При этом учитывать все нюансы, вплоть до места проживания потенциальных рабочих. Если после нового года на работах будет занято более 40 тысяч работников, то необходимо строгое соблюдение мер безопасности и санитарных требований, - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.