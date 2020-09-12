По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +9. В Атырау ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +26 градусов, ночью +16. 28 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +22 градуса, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.