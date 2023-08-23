— В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты (светоотражающие элементы) и стробоскопы. Были случаи, когда украли два больших трансформатора под освещение, — рассказали в дорожной компании.

В QazAvtoJol сообщили о регулярных кражах дорожных знаков и защитных сооружений. С начала года с республиканских трасс забрали элементов дорожной инфраструктуры на около 20 миллионов тенге. В 2021 году ущерб составил более 60 миллионов тенге.Краденное казённое имущество воры используют в быту. Из дорожных знаков делают лопаты, крышки для кастрюль и казанов. Катафоты крепят к велосипедам. А из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома. Казахстанцев просят беречь чужое имущество и не забывать, что дорожные знаки необходимо для безопасности сограждан.