«Живой» груз обнаружили сотрудники таможенного поста в аэропорту Алматы. В департаменте государственных доходов рассказали, что в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий были семь пробирок и 22 пластиковых контейнера с насекомыми. Предположительно, это муравьи. Дикие живые насекомые входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза. Документов на груз не было.