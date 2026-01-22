Льгота действует с 1 января.

В главном командовании национальной гвардии МВД РК прошло разъяснительное совещание, посвящённое новой социальной мере — бесплатному проезду военнослужащих и членов их семей на железнодорожном транспорте, сообщает Polisia.kz.

Военнослужащим рассказали, как будет работать льгота на практике и как её планируют внедрять в регионах. С 1 января военнослужащие всех силовых структур Казахстана и их семьи смогут один раз в год бесплатно ездить в пассажирских поездах по территории страны. Нововведение призвано облегчить семейные поездки и снизить транспортные расходы.

Как пояснила главный менеджер департамента экономики и учёта перевозок АО «Пассажирские перевозки» Айнур Базарбаева, льгота распространяется только на поезда внутреннего сообщения. Затраты на бесплатный проезд будут компенсироваться за счёт средств национальной компании «Қазақстан темір жолы».