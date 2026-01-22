Им стал Ердос Абдисаттаров, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата акима региона.

В Атырау назначен новый заместитель акима — им стал Ердос Абдисаттаров, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата акима региона, сообщается на официальной странице акимата города в Instagram.

Абдисаттаров родился в 1994 году. Он окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва по специальности «государственное и местное управление» в 2015 году и Университет «Болашак» по юриспруденции в 2024 году.

Трудовую деятельность нынешний зам акима начинал в 2015 году консультантом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в департаменте индустриально-инновационных проектов, затем работал ведущим и главным менеджером в нескольких департаментах, в том числе по инвестициям и государственным программам АО «НК «СПК «Байқоңыр».

С мая 2019 года по март 2025 года он возглавлял ТОО «Нур-Назар». А до назначения заместителем акима Абдисаттаров занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.