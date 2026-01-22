Родители опасаются, что передача колледжа инвестору может негативно сказаться на качестве обучения.

В редакцию «МГ» обратилась Светлана Кидряева от имени родителей студентов Уральского политехнического колледжа. Родители обеспокоены тем, что колледж планируют передать в доверительное управление. По их мнению, это может негативно сказаться на качестве обучения.

— Мы, родители, против доверительного управления. На примере Индустриального колледжа мы видим, что обучение стало намного хуже, потому что доверительный управляющий не вкладывает деньги, а, наоборот, сдаёт в аренду спортзал и столовую, тем самым наживаясь, но не улучшая качество обучения. Мы просим акимат и Министерство образования обратить внимание на эту ситуацию и не допустить передачи колледжа в доверительное управление. Качество обучения детей должно стоять на первом месте, а не нарушаться право детей на полноценное получение образования в рамках государственной поддержки, — говорит Светлана Кидряева.

В управлении образования ЗКО пояснили, что передача колледжа в доверительное управление не повлияет на учебный процесс. Учебные программы, государственные стандарты, преподавательский состав и контроль качества останутся под ответственностью государства.

Отмечается, что все действия инвестора, включая использование помещений колледжа, будут строго прописаны в договоре и не должны ущемлять интересы студентов и их родителей. Главная цель такого механизма — обновление инфраструктуры колледжа и создание более комфортных условий для обучения, а не снижение качества образования.