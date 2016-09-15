Клиенты Beeline в роуминге могут звонить в call-центр бесплатно
Во время прибытия и подключения к сети роуминг-партнера вне зависимости от страны пребывания, каждый клиент получит SMS-сообщение, в котором будет указан номер контакт центра, для связи с оператором Beeline. Клиент за соединение платить не будет.
«Ежемесячно наш центр обслуживания клиентов получает порядка тридцати тысяч звонков от клиентов из роуминга. Для нас важно, чтобы клиенты получали качественный сервис. Мы доработали систему таким образом, что она определяет поступающий звонок из роуминга. Этот звонок система не тарифицирует, то есть для клиента этот звонок будет совершенно бесплатным», - комментирует Виталий Индин, директор Дирекции по сервису и клиентскому опыту Beeline Казахстан.
Помимо этого, клиенты Beeline могут воспользоваться мобильным приложением «Мой Beeline» для Android, iOS и WP устройств, где можно самостоятельно управлять подключением и отключением необходимых услуг. На территории Казахстана и в роуминге по всему миру интернет-трафик во время навигации по приложению - бесплатный. Используя Мой Beeline, клиенты также могут ознакомиться с роумингом и другими услугами и подключить их в один клик.
Также клиенты могут обратиться за помощью в социальные сети на официальные страницы Beeline Казахстан в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники и Instagram. Обслуживание клиентов через социальные сети ведется круглосуточно.
Подробности на сайте: www.beeline.kz.
Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего и четвертого поколения.
Услугами Beeline по итогам второго квартала 2016 года пользуются 9,4 миллиона клиентов.
Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам второго квартала 2016 года компания обслуживает более 200 млн. абонентов.