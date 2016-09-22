Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, здание №6, клиника «Софи Мед». Узнать больше можно по тел.: 8 (7292) 20–33–33

– Госзаказ в нашем случае – это бесплатная медицинская помощь гражданам РК, нуждающимся в нейрохирургических операциях. Наша Клиника располагает всем необходимым для проведения сложных нейрохирургических операций, начиная от травм позвоночника и заканчивая головным мозгом. Отделение у нас оборудовано по последнему слову техники, а это – одно из основных требований госзаказа. По этой программе мы пока оперируем пациентов только со сложными заболеваниями позвоночника и спинного мозга. В скором времени планируем расширить список и внести в него операции, проводимые на головном мозге.– Заболевания, связанные с травмами или дегенеративными изменениями позвоночного столба (спондилез). Нашими пациентами также являются люди с проблемой нестабильности позвонков и страдающие опухолевыми заболеваниями. Также в рамках госзаказа мы проводим операции по устранению декомпрессии (сдавливания) черепно–мозговых нервов и нервных корешков спинного мозга.– Изначально необходимо прийти на консультацию к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и понять, входит ли его/ее диагноз в список нейрохирургических вмешательств, выполняемых в рамках госзаказа. После чего человек должен пройти все необходимые обследования, сдать анализы и получить направление на госпитализацию. Направления выдаются в нашей Клинике или в медицинских учреждениях по месту прописки.– Как я уже говорил, это высокотехнологичное нейрохирургическое оборудование, позволяющее проводить сложные операционные вмешательства с минимальным риском для пациента. И естественно, квалифицированная бригада опытных специалистов, знающих и любящих своё дело. У нас в Клинике также есть реабилитационное отделение, где благодаря работе нашего инструктора, больных ставят на ноги после нейрохирургических операций. Все это в комплексе обеспечивает наиболее благоприятный исход и скорейшее возвращение к привычной жизни.

Лицензия №00522DE от 14.05.2014г. выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

