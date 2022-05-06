В ближайшее время начнутся земляные работы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начинают строить микрорайон Акжайык В Уральске идёт строительство нового микрорайона Акжайык. Вся необходимая инфраструктура уже подведена, в сейчас строители возводят жилые дома. В них преимущественно будут проживать врачи, учителя и полицейские, а реализовывать жильё будут по госпрограмме. Но также предусмотрены и коммерческие квадратные метры. В 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство, людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха. Ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через уголок парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение. В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было. По крайней мере, мы о них никогда не слышали и нам о них точно никто не сообщал. В феврале этого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду - это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника. Однако позже выяснилось обратное, в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от  улицы А. Тайманова. Общая протяженность составит 4,1 километра. В том числе протяженность моста составит 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево. Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Аким области пятого мая во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство пяти домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.
– Я не знаю, были ли другие варианты, но уверен, что город (городской акимат - прим. автора) нашёл максимально лучшее решение. Я тоже два года назад был против его строительства, пока не нашёлся инвестор. С прошлого года инвесторы начали строить дома, поэтому мост тоже будет строиться. Единственное, его трасса должна проходить с минимальными потерями, городу я поручал компенсационную посадку. Проблема в том, что компенсированные деревья потом не растут. Те, кто вырубает деревья, должны оплатить трёхлетний уход за ними. Тогда будет гарантия того, что компенсационная посадка даст результаты. Сейчас многие деревья на этом месте устарели, высохли и несут определённую пожарную угрозу. Пусть там будут расти культурные виды саженцев, - отметил Гали Искалиев.
Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.