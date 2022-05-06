– Я не знаю, были ли другие варианты, но уверен, что город (городской акимат - прим. автора) нашёл максимально лучшее решение. Я тоже два года назад был против его строительства, пока не нашёлся инвестор. С прошлого года инвесторы начали строить дома, поэтому мост тоже будет строиться. Единственное, его трасса должна проходить с минимальными потерями, городу я поручал компенсационную посадку. Проблема в том, что компенсированные деревья потом не растут. Те, кто вырубает деревья, должны оплатить трёхлетний уход за ними. Тогда будет гарантия того, что компенсационная посадка даст результаты. Сейчас многие деревья на этом месте устарели, высохли и несут определённую пожарную угрозу. Пусть там будут расти культурные виды саженцев, - отметил Гали Искалиев.Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
