От бушевавшей недавно стихии пострадал городской парк культуры и отдыха. Здесь произошел перелив реки Чаган и въезд на территорию со стороны Телецентра был размыт. А во время ледохода стихия повредила пирс.

По словам директора парка Нуржана Аюпова, сейчас уровень воды в реке идет на спад. Всё же часть территории места досуга остаётся затопленной, в том числе и главная аллея у входа. Сейчас сотрудники парка очищают парк от мусора, который в большом количестве принесло течением.

– Мы своевременно эвакуировали аттракционы, поэтому им не причинен ущерб. Но поток повредил пирс, кафе тоже затоплены. Деревья находятся под водой. Поэтому насколько им причинен вред будет ясно после того, как вода отступит. Затопленными остаются и саженцы ели, дуба и березовая аллея, - рассказал Нуржан Аюпов.

Сегодня в парке работает техника, которая вывозит мусор. Да и дамбы пока убирать не стали. Однако на территории парка уже проводится травля комаров и гнуса. После того, как вода отступит, специалисты преступят к дезинфекции места отдыха.

Другими словами уральцы пока не смогут посетить любимый парк.

Фото Медета Медресова