В суде №2 города Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что в марте этого года подсудимый находясь в Актау через приложение inDrive заказал продукты на 25 тысяч тенге из гипермаркета «Анвар», расположенном в городе Актобе. При этом он указал адрес в Актобе. За услугу обещал оплатить пять тысяч тенге. Водители такси приняли заказ. Они посетили гипермаркет "Анвар" и купили продукты по заказу.

В свою очередь заказчик сказал им, что остальные деньги нужно вложить на абонентский номер как единицы, а по прибытию на адрес отдаст 30 тысяч тенге наличными. Поверив ему, водители такси перечислили оставшиеся деньги как единицы. Поступившие деньги подсудимый потратил на свои нужды. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб на сумму 182 325 тенге. Полицейские раскрыли 11 эпизодов.

Сам подсудимый полностью признал предъявленное обвинение. Смягчающим вину обстоятельством суд признал искреннее раскаяние и наличие малолетнего ребенка.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. К слову, мужчина полностью возместил ущерб потерпевшим.

Приговор суда не вступил в законную силу.