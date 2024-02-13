Нынешняя зима преподнесла немало сюрпризов. Погода менялась за считанные дни и даже часы, морозы сменялись резким потеплением, снегопад быстро превращался в дождь, туман и гололед стали чаще упоминаться службой спасения.

Однако такие изменения принесли немало неудобств коммунальным службам и рядовым горожанам. Дорожники не справляются с последствиями осадков и резкого похолодания. Утро 13 февраля началось именно так. В результате ледяного дождя и потепления было нарушено движение автомобильного транспорта.

Горожане в ожидании нужного автобуса толпились на остановочных павильонах. Но никто так и не дождался своего маршрута. Дело в том, что водители решили не рисковать в такую гололедицу и не вышли на линии. Выйти на маршрут они обещали только после того, как дороги будут посыпаны реагентами или хотя бы песко-соляной смесью. Из-за транспортного коллапса услуги частных извозчиков подорожали в несколько раз. Таксисты запрашивали в 4-5 раз дороже обычного. Так, добраться от микрорайона Кунаева до СОШ №23 таксисты запрашивали почти 3500 тенге, а от "Филармонии" до лицея №27 2600 тенге.

Кстати, о школах. Немало возмущений со стороны родителей вызывала поздняя отмена занятий. Ведь в большинстве городских школ уроки начинаются в 8.00, а сообщение о переходе в онлайн-форма пришло только в 7:40. В этом время часть учеников только катились по гололеду, часть - стояли на остановках и ждали автобус. Были и те, кто всё же докатился до школа, для них занятия проходят в оффлайн формате.

– В цивилизованном обществе в первую очередь заботятся о жизни и здоровье людей. У нас же наоборот. Пока не случится какая-нибудь беда, никто ничего делать не будет. Спасатели вчера предупреждали о гололеде, «гисметео» есть у всех. Понятно же было, что будет гололед. Неужели нельзя было заранее посыпать дороги? Ну или с вечера отменить занятия? Или хотя бы пораньше оповестить об отмене занятий? Что за безответственность? Они что, не общаются между собой? Считаю, что наши коммунальщики не справляются со своими обязанностями, а власти не контролируют ситуацию, - возмутилась жительница города Шолпан Айткулова. – Служба "112", отдел образования сообщили об отмене занятий, когда уже дети пришли в школу. Зато всю ночь идут смс странного содержания, то туман, то мороз. Когда уже службы начнут нормально работать, - пишут пользователи социальных сетей. Что касается трасс, то в области закрыты все автодороги по всем направлениям для всех видов автотранспорта. Учитывая такую обстановку в городе, не сложно представить что творится за его пределами.

В такой ситуации нашлась минутка и для добрых дел. Некоторые горожане бесплатно подвозили людей, стоящих на остановках.

Позже в городском акимате сообщили, что автобусы возобновят свою работу с 11.00. А пока улицы и проезжие части посыпают песчано-соляной смесью.

– ТОО «Жайык таза кала» в ночную смену отработало все улицы города специальной смесью. Однако из-за дождя вновь покрываются коркой льда. В настоящее время задействовано 20 единиц техники, а в местах, где невозможна работа спецтехники, работают мобильные бригады, - сообщили в акимате города.

Тем временем в Уральске вновь идет дождь...