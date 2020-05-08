Кому разрешат работать в ЗКО с 11 мая (полный список)
В ЗКО вышло новое постановление главного санврача, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В новом постановлении всего два изменения, касающееся работы коррекционных кабинетов и медико-социальных учреждений.
Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:1) система здравоохранения, включая:
больницы и поликлиники (по спискам, определяемым управлением здравоохранения)
лабораторные услуги
с 4 мая 2020 года медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00
ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
с 4 мая 2020 года стоматологические клиники (режим работы по записи) - разрешено работать с 10.00 до 18.00
дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
электроэнергетические компании
водоснабжение
газоснабжающие компании
теплоснабжающие
услуги электриков, сантехников
пожарная служба
услуги по уборке улиц и помещений
сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
дезинфекция
телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)
услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
аэропорты
железнодорожные вокзалы
почтовые, курьерские и грузовые услуги
социальное обеспечение
с 4 мая 2020 года компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 до 18.00
3) промышленность и сельское хозяйство:
пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
сельское хозяйство
химреагенты
лекарственные препараты
медицинское оборудование/инструменты
фармацевтика, химическая промышленность
продукты санитарной гигиены
бумажные изделия для дома
машиностроение
металлургия, производство готовых металлических изделий
легкая промышленность
нефтегазовая промышленность
4) торговля, услуги питания и строительство, включая:
продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) - разрешено работать с 09.00 до 21.00
аптеки
АЗС, АГЗС
рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита не имеющие услуги доставки должны приостановить свою деятельность)
строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).
с 4 мая 2020 года строительные магазины, не включая объекты, расположенные на территории рынков
Магазины автозапчастей (не включая торговые точки, расположенные на территории рынков)
с 4 мая 2020 года продовольственные павильоны в торговых домах площадью до 500 кв.м (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) – разрешено работать с 10.00 до 18.00
с 4 мая 2020 года непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м – разрешено работать с 10.00 до 18.00 (все направления), не включая торговые объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
Фотосалоны, цветочные магазины (киоски), не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
5) другие важные услуги, в том числе
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00 с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)
гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
дома престарелых
с 11 мая 2020 года медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 до 16.00
с 11 мая 2020 года кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 до 16.00
приюты для детей
приюты для бездомных
приюты для животных
агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
СМИ
Мебельное производство.
СТО, автомойки, шиномонтажный сервис
с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00, не включая объекты расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
с 4 мая 2020 года организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00
с 4 мая 2020 года адвокатские услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 до 18.00
с 4 мая 2020 года микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты- разрешено работать с 10.00 до 18.00
с 4 мая 2020 года ателье и ремонт обуви - разрешено работать c 10.00 до 18.00, не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!