больницы и поликлиники (по спискам, определяемым управлением здравоохранения)

лабораторные услуги

с 4 мая 2020 года медицинские центры (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00

ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи

с 4 мая 2020 года стоматологические клиники (режим работы по записи) - разрешено работать с 10.00 до 18.00

дистрибуция медицинских товаров поликлиники

электроэнергетические компании

водоснабжение

газоснабжающие компании

теплоснабжающие

услуги электриков, сантехников

пожарная служба

услуги по уборке улиц и помещений

сбор, обработка и утилизация мусора и отходов

дезинфекция

телекоммуникации (по спискам, определяемым акимами районов и г.Уральск)

услуги общественного автотранспорта, в том числе официально зарегистрированные службы такси г.Уральск

аэропорты

железнодорожные вокзалы

почтовые, курьерские и грузовые услуги

социальное обеспечение

с 4 мая 2020 года компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 до 18.00

пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости

сельское хозяйство

химреагенты

лекарственные препараты

медицинское оборудование/инструменты

фармацевтика, химическая промышленность

продукты санитарной гигиены

бумажные изделия для дома

машиностроение

металлургия, производство готовых металлических изделий

легкая промышленность

нефтегазовая промышленность

продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) - разрешено работать с 09.00 до 21.00

аптеки

АЗС, АГЗС

рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита не имеющие услуги доставки должны приостановить свою деятельность)

строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).

с 4 мая 2020 года строительные магазины, не включая объекты, расположенные на территории рынков

Магазины автозапчастей (не включая торговые точки, расположенные на территории рынков)

с 4 мая 2020 года продовольственные павильоны в торговых домах площадью до 500 кв.м (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) – разрешено работать с 10.00 до 18.00

с 4 мая 2020 года непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м – разрешено работать с 10.00 до 18.00 (все направления), не включая торговые объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах

Фотосалоны, цветочные магазины (киоски), не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах

сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00

склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий

банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00 с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)

гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)

общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)

дома престарелых

с 11 мая 2020 года медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 до 16.00

с 11 мая 2020 года кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 до 16.00

приюты для детей

приюты для бездомных

приюты для животных

агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища

СМИ

Мебельное производство.

СТО, автомойки, шиномонтажный сервис

с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 до 18.00, не включая объекты расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах

с 4 мая 2020 года организации по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства – разрешено работать с 10.00 до 18.00

с 4 мая 2020 года адвокатские услуги и услуги нотариусов - разрешено работать с 10.00 до 18.00

с 4 мая 2020 года микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты- разрешено работать с 10.00 до 18.00

с 4 мая 2020 года ателье и ремонт обуви - разрешено работать c 10.00 до 18.00, не включая объекты, расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах

В новом постановлении всего два изменения, касающееся работы коррекционных кабинетов и медико-социальных учреждений.Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность