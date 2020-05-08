Таким образом, число заболевших Covid-19 в регионе достигло 263 человек, сообщает Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. В ЗКО коронавирус выявили у иностранцев, занимающихся грузоперевозками По информации Штаба, все семеро заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на тенгизском месторождении. До выявления Covid-19 заболевшие находились в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией. У них были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 8 мая в Атырауской области выявлено 263 человек с инфекцией COVID-19. Число выздоровевших - 84. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 4753, вылечились 1582 человека, умерли - 31. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.