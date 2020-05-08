Двое сотрудников полиции Атырауской области награждены медалями "Ерлігі үшін", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасших тонущих детей полицейских наградили в Атырау Указом президента Республики Казахстан в преддверии Дня защитника Отечества участковые инспекторы Управления полиции города Атырау Куандык Суюндуков и Тимур Баймагамбетов за проявленные ими героические поступки были награждены медалями «Ерлігі үшін». Государственные награды героям вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургымбаев. По словам самих полицейских, в тот момент они думали не собственной жизни, а о том, как бы спасти детей. - Мы не считаем геройством спасение детей. В той ситуации так поступил бы каждый, - говорят они. Напомним, 4 января этого года участковые инспекторы управления полиции города Атырау спасли несовершеннолетних детей, которые играли на льду реки Урал и провалились. Спасших тонущих детей полицейских наградили в Атырау   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  