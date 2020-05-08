Такое количество медработников заразились коронавирусной инфекцией по данным на 8 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что это работники провизорных, карантинных и инфекционных стационарах.
- Все они были госпитализированы, все контактные с ними лица находятся на карантине, в течение 14 дней они будут под медицинским наблюдением. Также продолжается работа на границе с Российской Федерацией, на 4 автопереходах. Работа ведется на межобластных постах - с Актюбинской и Атырауской областями. Проводится анкетирование и термометрия. Ведется медицинское наблюдение за теми, кто находится на домашнем карантине. Их обзваниваю, - рассказал Нурлыбек Мустаев.
По его словам, на 8 мая на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано 217 случаев заболевания КВИ. Из них большинство случаев - завозные. 152 случая - завозные из России. Оттуда прибыли граждане Республики Казахстан, в том числе жители нашей области, которые по различным причинам выехали туда ранее. После прибытия они были размещены в карантинный стационар, и у них была выявлена коронавирусная инфекция. Есть жительница области, которая прибыла из Германии. У нее тоже была выявлена коронавирусная инфекция.
- Есть заболевшие, прибывшие из Атырауской области. Это рабочие с месторождения Тенгиз. В связи с регистрацией заболевших на месторождении началось массовое отправление рабочих по месту жительства, в том числе и в ЗКО. С 20 апреля началось отправление жителей нашей области. Прибыли 1700 человек. На сегодняшний день у 20 из них выявлена коронавирусная инфекция. Они госпитализированы в инфекционную больницу. Все контактные с ними, которые ехали в одном автобусе, находились в одном стационаре, госпитализированы в карантинный стационар и будут находиться 14 дней под наблюдением медиков, - сообщил Нурлыбек Мустаев.
В 7 случаях зарегистрирована заболеваемость среди транзитных грузоперевозчиков - граждане Республики Узбекистан - 4, Таджикистан - 2, Кыргызстан-1.
В области выздоровели 65 человек. Они еще 14 дней будут на домашнем карантине под наблюдением медработников.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 4753, вылечились 1518 человек, умерли - 31. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.